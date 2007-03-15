В Беларуси продолжаются матчи футбольного турнира - кубок АБФФ

15 марта состоялись поединки 2-го тура. К сожалению, к списку команд, выступающих вторыми составами, добавился и ФК Минск, первые номера которого уехали на тренировочный зарубежный сбор.

Дублеры дебютанта Высшей лиги Чемпионата страны между тем поддержали почин своих старших товарищей. Напомним, в первом туре "Минск" добился победы на столичными динамовцами, а на этот раз очередные три очка добыли уже вторые номера клуба. В напряженной и несколько сумбурной игре горожанам посчастливилось забить гол жодинскому "Торпедо" вначале второго тайма, который и стал в итоге победным.



В другой встрече группы Б, проходившей на искусственном поле РЦОП-БГУ, померились силами резервные составы "Дариды" и минского "Динамо". Ждановичские футболисты во втором поединке кряду проявили излишнюю расточительность голевых моментов и только благодаря голу Владислава Петкевича в первом тайме, вырывали-таки минимальную викторию. Для команды Вадима Бразовского это вторая победа на стадии группового этапа.

Таким образом, 18 марта, когда пройдут матчи 3-го заключительного тура, "Минск" и "Дарида" в очной встрече разыграют единственную путевку в полуфинал.

Вот как завершились другие поединки игрового дня: "Днепр" был сильнее "Гомеля", а БАТЭ разошелся миром с "Витебском". "Сморгони" благодаря победе над минским "Локомотивом" и ничейному результату в матче МТЗ и "Немана" досрочно расположилась на первой строчке группы В. Крупно обыграли соперников "Нафтан" и "Волна" - им предстоит в воскресенье поспорить за выход в плей-офф.