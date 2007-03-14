Белорусские спортсмены на пути к Пекину

Сборная команда нашей страны готовится к Олимпийским играм 2008 года.В Минске проходит международный семинар "На пути к Пекину". Он посвящен подготовке сборной команды Беларуси к Олимпийским играм 2008 года. На первый круглый стол в Университет физической культуры съехались главные тренеры национальных команд и представители научно-исследовательского института физической культуры и спорта. Участники обсуждают вопросы, связанные с пребыванием спортсменов в Китае, акклиматизации и качественной фармакологии.