В итальянском Тарвизио продолжается молодежный чемпионат мира по лыжным видам спорта

13 марта были разыграны очередные комплекты наград. В спринтерских гонках состязались спортсмены до 23 лет.

Накануне соревновательную программу мирового форума открыли спринтерские дисциплины у юниоров. Лучший результат в белорусской команде показала Яна Гракович, занявшая 19-ое место, и остановившаяся, следовательно, на четвертьфинальной стадии. Преодолеть ¼ не смогла и еще одна белоруска Светлана Еремичева - ее итоговое место 24-ое.

Выступление наших лыжников 13 марта получилось ещё более невзрачным. В женском спринте участия белоруски не принимали, а вот у мужчин оба наших гонщика не справились даже с квалификацией. Александр Ионенков в прологе проиграл лучшему графику норвежца Андреса Глёрсена 12,5 секунд и остановился на 36-м месте. Валерий Кулагин показал 47-ое время.

Насыщенная соревновательная программа в Тарвизио будет 14 марта. Юниоры-лыжники выявят сильнейших на дистанциях свободным стилем - девушки на пяти километрах, юноши - на десяти. В индивидуальной гонке по системе Гундерсена разыграют медали двоеборцы. Что же касается прыгунов с трамплина, то они начнут выступление в четверг.

