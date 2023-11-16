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В Беларуси открылась первая площадка по бочче-спорту

16 ноября 2023 19:54
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Новости Беларуси. Первая площадка по бочче-спорту открылась в Пуховическом районе Минской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хозяевами этого уникального сооружения стали воспитанники Руденской специальной школы-интерната, где обучаются дети с психофизическими особенностями. Ребята активно занимаются спортом по программе «Спешиал Олимпикс».

В Беларуси открылась первая площадка по бочче-спорту -1

Ученики уже добились высоких достижений на специальной олимпиаде по футболу, настольному теннису, баскетболу.

Проект по бочче возник неслучайно. Это довольно простой вид спорта. Все, кто приобщается к занятиям, развивают внимание, равновесие, координацию и, конечно, командный дух. Президентский спортивный клуб поддержал идею и теперь все воспитанники школы, а также выпускники смогут играть в интересную игру. Площадка сделана по всем международным техническим требованиям. Впоследствии там можно будет проводить турниры как республиканского масштаба, так и международного.

В Беларуси открылась первая площадка по бочче-спорту -4

Лариса Таболина, исполнительный директор общественного объединения «Белорусский комитет Спешиал Олимпикс»:
Мы рассчитываем в первую очередь на то, что на этой площадке будут тренироваться спортсмены «Спешиал Олимпикс» из различных учреждений. Эти спортсмены получают отличную возможность для общения между собой. Ведь ребята, которые находятся в домах-интернатах, в какой-то степени изолированы от общения с другими людьми, а здесь они встречаются со своими друзьями.

В Беларуси открылась первая площадка по бочче-спорту -7

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
На 2024 год мы уже обсуждаем, где подобную площадку по игре в бочче построить в другом регионе. Скорее всего, это будет в Могилевской или Гродненской области на базе такого специализированного учреждения образования. Сейчас мы обсуждаем регионы, где сформированы команды и есть тренерско-административный состав. Там сильные кадры, которые вывозят своих деток на подобные соревнования в другие регионы Республики Беларусь и в том числе другие страны.

В Беларуси открылась первая площадка по бочче-спорту -10

В 2024 году в рамках программы «Спешиал Олимпикс» именно Руденская школа-интернат примет международный турнир. За награды поспорят команды Беларуси и России.

# Государственная политика в области спорта # Лариса Таболина # Павел Егоров # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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