В Беларуси открылась первая площадка по бочче-спорту

Новости Беларуси. Первая площадка по бочче-спорту открылась в Пуховическом районе Минской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хозяевами этого уникального сооружения стали воспитанники Руденской специальной школы-интерната, где обучаются дети с психофизическими особенностями. Ребята активно занимаются спортом по программе «Спешиал Олимпикс».

Ученики уже добились высоких достижений на специальной олимпиаде по футболу, настольному теннису, баскетболу. Проект по бочче возник неслучайно. Это довольно простой вид спорта. Все, кто приобщается к занятиям, развивают внимание, равновесие, координацию и, конечно, командный дух. Президентский спортивный клуб поддержал идею и теперь все воспитанники школы, а также выпускники смогут играть в интересную игру. Площадка сделана по всем международным техническим требованиям. Впоследствии там можно будет проводить турниры как республиканского масштаба, так и международного.

Лариса Таболина, исполнительный директор общественного объединения «Белорусский комитет Спешиал Олимпикс»:

Мы рассчитываем в первую очередь на то, что на этой площадке будут тренироваться спортсмены «Спешиал Олимпикс» из различных учреждений. Эти спортсмены получают отличную возможность для общения между собой. Ведь ребята, которые находятся в домах-интернатах, в какой-то степени изолированы от общения с другими людьми, а здесь они встречаются со своими друзьями.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

На 2024 год мы уже обсуждаем, где подобную площадку по игре в бочче построить в другом регионе. Скорее всего, это будет в Могилевской или Гродненской области на базе такого специализированного учреждения образования. Сейчас мы обсуждаем регионы, где сформированы команды и есть тренерско-административный состав. Там сильные кадры, которые вывозят своих деток на подобные соревнования в другие регионы Республики Беларусь и в том числе другие страны.