«Локомотив» обыграл «Трактор» и впервые завоевал Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» стал первым обладателем Кубка Гагарина, обыграв в овертайме челябинский «Трактор» в пятом матче финала КХЛ со счетом 2:1. Об этом пишет РИА Новости.

В составе победителей голы забили Мартин Гернат и Максим Шалунов.

На своем пути к титулу «Локомотив» обыграл «Торпедо» (4:0), «Авангард» (4:3) и «Салават Юлаев» (4:1), а «Трактор» одолел «Адмирал» (4:2), минское «Динамо» (4:1) и московское «Динамо» (4:1). В минувшем сезоне ярославцы уступили в финале «Металлургу», но теперь взяли реванш.