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«Локомотив» обыграл «Трактор» и впервые завоевал Кубок Гагарина

22 мая 2025 09:03
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«Локомотив» обыграл «Трактор» и впервые завоевал Кубок Гагарина-0

Ярославский «Локомотив» стал первым обладателем Кубка Гагарина, обыграв в овертайме челябинский «Трактор» в пятом матче финала КХЛ со счетом 2:1. Об этом пишет РИА Новости.

В составе победителей голы забили Мартин Гернат и Максим Шалунов.

На своем пути к титулу «Локомотив» обыграл «Торпедо» (4:0), «Авангард» (4:3) и «Салават Юлаев» (4:1), а «Трактор» одолел «Адмирал» (4:2), минское «Динамо» (4:1) и московское «Динамо» (4:1). В минувшем сезоне ярославцы уступили в финале «Металлургу», но теперь взяли реванш.

Фото: pixabay

# Хоккей

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