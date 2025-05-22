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В Ватикане может пройти новый раунд переговоров РФ и Украины уже в июне

22 мая 2025 09:29
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В Ватикане может пройти новый раунд переговоров РФ и Украины уже в июне-0

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Папа Римский Лев XIV дал согласие на проведение переговоров, в то время как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что окончательного решения о месте ее проведения пока не принято.

Кардинал Пьетро Паролин ранее заявил о намерении Святого Престола стать посредником в урегулировании этого конфликта, его поддержал Марко Рубио, считающий Ватикан подходящим местом для переговоров.

Этот шаг следует за предыдущими заявлениями Папы Франциска о ватиканском посредничестве: кардинал Дзуппи способствовал достижению договоренностей о воссоединении семей в 2023 году после визита в Киев, Москву и другие столицы.

Фото: pixabay

# Международная политика

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