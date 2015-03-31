В Беларуси особую популярность приобрел тайский бокс

Удары локтями, коленями, захвати и броски - неотъемлемая составляющая тайского бокса. По сравнению с другими видами единоборств, он наиболее приближен к реальной борьбе.

Источники появления тайского бокса, или, как его еще называют - муай тай уходят на несколько тысячелетий назад в Тайланд. Тогда это был метод ведения войны без оружия.

В середине 20 века муай тай приобретает мировую известность.

Важным атрибутом каждого бойца является повязка на руки и голову, скрученная из множества нитей и носящая потаенный смысл.

Боевое искусство муай тай хоть пока и не включено в программу Олимпийских игр, но тем не менее имеет огромную армию поклонников. Так уже сейчас проводят женские соревнования по этому виду спорта.

Особую популярность тайский бокс приобрел в Беларуси. Так, уже сегодня мы с гордостью можем похвастаться огромным количеством сильнейших и титулованных бойцов по муай тай на постсоветском пространстве.