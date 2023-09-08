Белорусские волейболисты-пляжники на чемпионате России проиграли спортсменам из Кубы

Белорусские пляжные волейболисты потерпели первое поражение в финале Открытого чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские пляжные волейболисты потерпели первое поражение в финале Открытого чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши парни Александр Дедков и Павел Петрушко в борьбе уступили представителям Кубы. Напомним, ранее отечественные спортсмены дважды были сильнее тандемов из России. В итоге в группе было занято второе, проходное место. Матчи на выбывание начнутся позже.
Белорусские волейболисты-пляжники одержали 2-ю победу в финальной стадии чемпионата России.