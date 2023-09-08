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Белорусские волейболисты-пляжники на чемпионате России проиграли спортсменам из Кубы

08 сентября 2023 14:05
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Белорусские пляжные волейболисты потерпели первое поражение в финале Открытого чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейболисты-пляжники на чемпионате России проиграли спортсменам из Кубы-1

Наши парни Александр Дедков и Павел Петрушко в борьбе уступили представителям Кубы. Напомним, ранее отечественные спортсмены дважды были сильнее тандемов из России. В итоге в группе было занято второе, проходное место. Матчи на выбывание начнутся позже.

Белорусские волейболисты-пляжники одержали 2-ю победу в финальной стадии чемпионата России. 

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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