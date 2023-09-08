Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

По традиции этого сезона счет в поединке открыли динамовцы. На экваторе периода отличился Сэм Энас. Вторая 20-минутка получилась зажигательной и результативной. Команды демонстрировали скоростной хоккей, изобилующий голевыми моментами. «Автозаводцы» были в роли догоняющих. После второго периода «зубры» вели 4:3. В третьем отрезке хозяева оперативно отыгрались – большинство реализовал Коваленко. А затем Орлов точным броском поразил ворота Алексея Колосова. На исходе основного времени матча «зубры» сняли вратаря, план «спасение» не удался, «торпедовцы» на радость местной публики поставили точку, забросив шестую шайбу в пустые ворота.

Таким образом, минское «Динамо» потерпело второе поражение в сезоне – 4:6.