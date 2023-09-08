Белорусы взяли 1-е и 2-е место на третьем этапе веломногодневки «Дружба народов Северного Кавказа»

И третий этап веломногодневки «Дружба народов Северного Кавказа» остался за белорусами. На сей раз отличился Евгений Королек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вторым финишную черту пересек другой наш соотечественник Роман Тишков. А в состязаниях юниоров третье время дня показал Вадим Одинец. Что касается общего зачета, то желтая майка лидера по-прежнему принадлежит Корольку. Другие наши спортсмены возглавляют остальные зачеты.