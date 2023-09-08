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Белорусы взяли 1-е и 2-е место на третьем этапе веломногодневки «Дружба народов Северного Кавказа»

08 сентября 2023 14:05
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И третий этап веломногодневки «Дружба народов Северного Кавказа» остался за белорусами. На сей раз отличился Евгений Королек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы взяли 1-е и 2-е место на третьем этапе веломногодневки «Дружба народов Северного Кавказа»-1

Вторым финишную черту пересек другой наш соотечественник Роман Тишков. А в состязаниях юниоров третье время дня показал Вадим Одинец. Что касается общего зачета, то желтая майка лидера по-прежнему принадлежит Корольку. Другие наши спортсмены возглавляют остальные зачеты.

# Велоспорт # Фотофакт

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