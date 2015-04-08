В Беларуси набирает обороты эстетическая гимнастика

Грациозность и красота в каждом моменте. Эстетической гимнастике - как спортивному движению, уже более сотни лет. Ее изобретение приписывают знаменитой Айседоре Дункан. Этот вид спорта для белорусского зрителя в новизну, но постепенно набирает обороты.

Татьяна Ждан, заместитель председателя «Белорусской Ассоциации Эстетической Гимнастики»:

Эстетическая гимнастика - это вид спорта, где выступают только в группах, командах. И только без предметов. Эстетической гимнастике присущи такие же элементы, как и в любой другой гимнастике - равновесие, прыжки, повороты… Но есть в ней и специальные элементы, которые присутствуют только в эстетике.

Ровная спина, вытянутый подбородок, натянутый носок - строго по закону спорта. Перед каждым выступлением команды по нескольку раз оттачивают мастерство, в то время, как родители волнительно сжимают кулачки за своих принцесс.

В эстетической гимнастике от спортсменов не требуют исключительных данных, поэтому заниматься таким видом спорта может любой ребенок. Но чтобы участвовать в соревнованиях, юным леди приходится трудиться с минимальной «передышкой».

В эстетике не используют ленты, мячи и обручи, как в художественной. Здесь важно через язык тела показать характер, мысль, красоту и чувства.