Латыш Дайнис Криштопанс и испанский гандболист Александр Тюменцев подписали двухлетние контракты с БГК имени Мешкова

Новости Беларуси. Состав брестского БГК имени Мешкова пополнился двумя новыми штыками. Оба — легионеры, но, в отличие от большинства других заграничных игроков БГК, приехали в Беларусь не с Балканского полуострова.

Один из новичков — гандболист национальной сборной Латвии Дайнис Криштопанс, выступающий на позиции правого полусреднего. Второй новоиспечённый мешковец — российский разыгрывающий с испанским паспортом Александр Тюменцев, долгое время защищавший цвета «Логроньо», в текущем сезоне игравший за польскую «Вислу» (Плоцк). Соглашения обоих новобранцев вступят в силу с июля. Они рассчитаны на два года, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.