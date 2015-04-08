Трансферы чемпионата Беларуси по футболу: в каком состоянии к сезону-2015 подходят участники Высшей лиги

Усиление претендентов

Действующий чемпион усилился точечно. Единственный игрок, малознакомый белорусским болельщикам, – серб Неманья Милунович, который был куплен на замену уехавшему на Пиренеи Егору Филипенко.

А вот другие новички БАТЭ всегда на слуху: это и вернувшийся в родной клуб Игорь Стасевич, а также неустроенный в российской командировке Максим Жавнерчик.

Солигорский «Шахтер» уже второй год кряду идут по излюбленному пути бобруйской «Белшины», приглашая футболистов из братской нам Украины. Уровень этих игроков весьма высок, а финансовые требования не завышены.

Таким образом, в это межсезонье в столицу белорусских калийщиков перебрались Ярослав Мартынюк, поигравший за львовские «Карпаты». И безусловным усилением выглядит трансфер Василия Кобина, который имеет опыт выступлений не только за донецкий «Шахтер», но и за молодежную, а также национальную сборную Украины.

А уж какие голы Кобин забивал за «Металлист», так это и вовсе не нуждается в комментариях.

В отличие от двух других призеров прошлого первенства, столичное «Динамо» решило сменить главного тренера.

Вместо Владимира Журавля, который завоевал вместе с «бело-голубыми» серебряные медали и впервые вывел «динамовцев» в групповой раунд еврокубка, на пост заступил Душан Угрин-младший.

Чешский специалист имеет в своем послужном списке такие команды, как румынский ЧФР, а также знакомую белорусским болельщикам «Викторию» из Пльзени.

Боснийский форвард Нусмир Файич, до этого выступавший в словенском «Мариборе», провел за клуб более полусотни матчей в разных турнирах, в том числе и в Лиге Европы, и Лиге Чемпионов. Но пока боснийского нападающего мы толком в деле не видели, в отличие от другого новобранца «Динамо» – черногорца Фатоса Бечирая, который в минувшие выходные оформил хет-трик в ворота «Витебска» и в одиночку вытянул свой новый клуб в полуфинал Кубка Беларуси.

Безусловно «северяне» – не самая сильная дружина планеты, но и командам вселенского масштаба Бечирай тоже забивал, например, в Лиге чемпионов в ворота самого мадридского «Реала».

Жодинское «Торпедо» ожидает любопытный сезон: автозаводцы с большой долей вероятности заслуженно попадут в квалификацию Лиги Европы, если в Кубке не случится чуда и брестское «Динамо» не завоюет второй по значимости белорусский трофей.

Из подписаний можно выделить лишь Антона Матвеенко. Но главное, что Игорю Криушенко удалось сохранить почти всю основную обойму, которой в 2014 году не хватило всего четырех минут, чтобы завоевать бронзовые медали.

В эконом-режиме и ставки на воспитанников

Генеральный директор футбольного клуба «Минск» Игорь Шлойдо поставил на текущий сезон четкую задачу – попадание в еврокубки.

В финансовом плане у «горожан» все стабильно, но активных действий на трансферном рынке поклонники столичной команды так и не дождались.

«Минск», имеющий собственную футбольную школу, будет делать упор на своих воспитанников. Лидером «горожан» будет оставаться один из лучших бомбардиров прошлого сезона, а также недавний дебютант сборной Александр Макась.

В межсезонье «Неман» покинули 15 футболистов. Причина та же, что и в Гомеле – отсутствие денег.

И путь развития в Гродно выбрали схожий: «Неман» будет тянуть вверх прочный союз молодости и опыта. Хотя все межсезонные приобретения не могут компенсировать отъезд в соседнюю Польшу главной ударной силы последних нескольких лет Павла Савицкого.

На примере «Слуцка» мы ясно поняли, что новички элитного дивизиона себя в обиду не дают. «Сахарники» обновили состав едва ли не наполовину, сохранив костяк. Случанам вполне по силам повторить успех своего дебютного сезона и вновь стать железным середняком.

Та же история, на взгляд программы «Неделя спорта» на СТВ, ждет и бобруйскую «Белшину»: нет ощутимых потерь, но и приобретения больше похожи на «латание дыр». Потому многострадальному Александру Седневу уже который год придется лепить новую команду.

Андердоги

«Нафтан» в зимнее трансферное окно был одним из самых пассивных среди всех клубов «вышки», потому повторения прошлогодней феерии от команды Валерия Стрипейкиса ждать не стоит.

«Гомель» теперь не тот. От коллектива, который всего три года назад играла с английским «Ливерпулем», не осталось и следа. Зимой из-за финансовых проблем ушел едва ли не весь основной состав, и в новостных лентах «Гомель» фигурировал лишь в контексте судебных разбирательств с игроками, которым клуб задолжал зарплату и премиальные.

Руководство «рысей» яснее некуда обозначило дальнейшие перспективы клуба: ставка – на своих доморощенных молодых футболистов. Не от хорошей жизни, само собой.

Идентичная ситуация и с брестским «Динамо». Еще в концовке прошлого сезона из-за финансовых проблем игроки «бело-голубых» едва не бойкотировали матчи чемпионата, чтобы хоть как-то достучаться до властей области.

Несмотря на попадание в полуфинал Кубка, команду с берегов Буга трудно рассматривать даже в роли середняка Высшей лиги.

Трио новичков чемпионата – «Витебск», «Славия» и «Гранит» – по максимуму укрепились игроками, которые остались без клубов после минувшего сезона. И волки сыты, и овцы целы. Рады остались все: и трудоустроенные футболисты, и дебютанты лиги, которые подписали достойных игроков.