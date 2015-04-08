Допинг в спорте: когда проверяются спортсмены и как устроена работа антидопинговой лаборатории

Для того, чтобы стать настоящим чемпионом практически в любом виде спорта, надо выполнить два условия: показать положительный результат на арене и отрицательный – на допинг-пробе. Причем, второе условие – это совсем не формальность. Постоянные проверки – это такая же часть жизни спортсмена, как и тренировки.

Юрий Сонкин, врач национальной сборной Республики Беларусь по тяжелой атлетике:

Некоторые положения антидопингового кодекса никак не состыкуются со всеобщей Декларацией прав человека, принятой ООН. Абсолютно. Спортсмен в этом плане гораздо более незащищенное существо, чем обычный гражданин. Во-первых, его могут в любое время суток, дня, часа взять на контроль, заставить сдать биологические среды в любое время. Он может сдавать экзамен, у него могут заболеть родители, у него может быть трагедия в семье – это не имеет значения.

Случаи употребления допинга делятся на два типа: умышленный и неумышленный.

С первым все понятно. Для того, чтобы улучшить свои результаты, спортсмен решил пойти на сознательный обман. А вот во втором случае все сложнее. Запрещенные вещества попадают в организм при употреблении обычных лекарств, которые тебе выписал лечащий врач при, например, простуде.

Юрий Сонкин, врач национальной сборной Республики Беларусь по тяжелой атлетике:

Не так давно наша большая спортсменка приняла препарат, который вообще, в принципе, необходим был только как средство для стимуляции, он был абсолютно разрешен, он широко продавался во всех аптеках. Но составной частью там было запрещенное вещество, которое никто нигде не указывал. Оно было обнаружено и спортсменка была ликвидирована.

Для того, чтобы разобраться, есть ли у анализов отклонения от нормы и что именно принимал спортсмен, существуют антидопинговые лаборатории.

Как правило, оснащены они по последнему слову техники и могут определить даже небольшие дозы запрещенных веществ. У нас в стране эти вопросы решает Национальная антидопинговая лаборатория.

Сергей Беляев, директор Национальной антидопинговой лаборатории:

Сама лаборатория состоит из административного аппарата и трех отделов: отдел газовой хроматографии, отдел жидкостной хроматографии и отдел биологических методов анализа. В настоящее время мы определяем более 300 соединений, запрещенных в спорте. И в 2014 году мы провели испытания более трех тысяч проб спортсменов.

Анализы спортсменов поступают сюда в контейнерах, надежно защищенных от несанкционированного проникновения.

Все-таки сегодня спорт – это еще и бизнес, и борьба тут может вестись разными, даже грязными, способами.

Всего сюда попадают две пробы: А и Б. Второй вариант отправляется в морозильную камеру, где при температуре минус 20 градусов хранится на протяжении года, а если понадобиться, то и больше. К ней вернутся в случае возникновения спорных ситуаций.

Проба А вскрывается при помощи специального оборудования. Именно с ней ведется непосредственная работа. Сразу же делается анализ на подтверждение подлинности образца, после чего проба отправляется дальше, где работники могут изучить ее мельчайшие составляющие.

Удивительно, но никто в лаборатории не знает, кому принадлежит тот или иной образец.

Сергей Беляев, директор Национальной антидопинговой лаборатории:

Мы не имеем контакта со спортсменом напрямую. К нам в лабораторию приходит семь цифр и одна буква. Для обеспечения еще большей конфиденциальности внутри происходит перекодировка проб. И у меня специалисты, которые работают с пробами, работают с нашими внутренними кодами. Внешние коды и кодировку, по сути, знают только три человека в лаборатории, включая меня.

Организм человека за последние несколько тысяч лет практически не изменился, а вот уровень спорта достиг таких высот, что кажется, что быстрее, выше, сильнее уже некуда. Возможно, именно поэтому очень легко поддаться искушению и принять эту пилюлю, которая сделает тебя немного сильнее. Поэтому всем структурам по борьбе с допингом приходится прилагать немало усилий для того, чтобы спорт так и остался эталоном чистой, справедливой и честной борьбы, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.