Белорусы вышли в финал Игр стран СНГ по тайскому боксу

В 12 полуфиналах принимали участие пять представителей Беларуси. Успешно провели свои поединки и вышли в финалы Роман Павловец, Артем Варивоцкий и Никита Кокош. Завтра они будут сражаться за золото турнира. А Виктория Павлович и Руслан Кямалов стали обладателями бронзовых наград.