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Белорусы вышли в финал Игр стран СНГ по тайскому боксу

12 августа 2023 18:28
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В Витебске продолжают борьбу представители таиландского бокса. 12 августа состоялись очередные полуфинальные поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы вышли в финал Игр стран СНГ по тайскому боксу-1

В 12 полуфиналах принимали участие пять представителей Беларуси. Успешно провели свои поединки и вышли в финалы Роман Павловец, Артем Варивоцкий и Никита Кокош. Завтра они будут сражаться за золото турнира. А Виктория Павлович и Руслан Кямалов стали обладателями бронзовых наград.

# Игры стран СНГ # Роман Павловец # Фотофакт

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