Белорусы вышли в финал Игр стран СНГ по тайскому боксу

В Витебске продолжают борьбу представители таиландского бокса. 12 августа состоялись очередные полуфинальные поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Витебске продолжают борьбу представители таиландского бокса. 12 августа состоялись очередные полуфинальные поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 12 полуфиналах принимали участие пять представителей Беларуси. Успешно провели свои поединки и вышли в финалы Роман Павловец, Артем Варивоцкий и Никита Кокош. Завтра они будут сражаться за золото турнира. А Виктория Павлович и Руслан Кямалов стали обладателями бронзовых наград.