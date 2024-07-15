В Беларусь прибыли команды участников матчевой встречи по лёгкой атлетике среди Союзного государства

Беларусь встречает команды участников матчевой встречи по легкой атлетике среди Союзного государства. Молодые спортсмены двух стран прибыли в Брест, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 15 июля, атлеты возложили цветы у Брестской крепости. Основная борьба среди юношей и девушек стартует во вторник и продолжится два дня. Сильнейшие спортсмены до 18 лет будут соревноваться как в беговых, так и в метательных дисциплинах, а также в семиборье и десятиборье.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Это значимое событие для легкоатлетов и организаторов данного мероприятия. Приглашаем всех любителей легкой атлетики поддержать команду Республики Беларусь, а также наших гостей из Российской Федерации. Всю дополнительную информацию вы можете узнать на сайте Белорусской федерации легкой атлетики.