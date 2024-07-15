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В Беларусь прибыли команды участников матчевой встречи по лёгкой атлетике среди Союзного государства

15 июля 2024 17:22
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Беларусь встречает команды участников матчевой встречи по легкой атлетике среди Союзного государства. Молодые спортсмены двух стран прибыли в Брест, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларусь прибыли команды участников матчевой встречи по лёгкой атлетике среди Союзного государства-1

Сегодня, 15 июля, атлеты возложили цветы у Брестской крепости. Основная борьба среди юношей и девушек стартует во вторник и продолжится два дня. Сильнейшие спортсмены до 18 лет будут соревноваться как в беговых, так и в метательных дисциплинах, а также в семиборье и десятиборье.

В Беларусь прибыли команды участников матчевой встречи по лёгкой атлетике среди Союзного государства-4

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Это значимое событие для легкоатлетов и организаторов данного мероприятия. Приглашаем всех любителей легкой атлетики поддержать команду Республики Беларусь, а также наших гостей из Российской Федерации. Всю дополнительную информацию вы можете узнать на сайте Белорусской федерации легкой атлетики.

В Беларусь прибыли команды участников матчевой встречи по лёгкой атлетике среди Союзного государства-7

По окончании соревнований состоятся мастер-классы и автограф-сессии с участием чемпионов и призеров Олимпийских игр, европейских и планетарных форумов: Юлии Нестеренко, Ивана Тихона, Татьяны Холодович, Ирины Приваловой и Татьяны Ледовской. Чемпионы поделятся своими секретами успеха, расскажут о тренировочных методиках и дадут практические советы.

# Легкая атлетика # Иван Тихон

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