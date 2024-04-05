В Баку стартовал европейский квалификационный турнир по борьбе – результаты белорусов

В Баку стартовал европейский квалификационный турнир по борьбе. На этих соревнованиях в каждой весовой категории во всех видах будут разыграны по две олимпийские лицензии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 5 апреля, программу открыли представители греко-римского стиля. Из пяти белорусов до полуфиналов благополучно добрались Глеб Макаренко и Кирилл Маскевич. К сожалению, наши парни свой шанс упустили. В схватке за олимпийскую лицензию в категории до 60 килограммов Глеб Макаренко уступил Виктору Чобану из Молдавии со счетом 1:7. В полуфинальном поединке в категории до 87 килограммов Кирилл Маскевич также потерпел поражение. Россиянин Милад Алирзаев взял верх – 2:1 – и завоевал пропуск на Олимпиаду.