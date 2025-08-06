В американском Цинциннати состоялась жеребьёвка турнира категории 1000

В американском Цинциннати состоялась жеребьевка турнира категории 1000, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Действующая чемпионка этих соревнований первая ракетка планеты из Беларуси – Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет победительница поединка между чешкой Маркетой Вондроушовой и румынкой Жаклин Кристиан. Еще одна наша спортсменка Александра Саснович ведет борьбу за выход в основу через квалификацию. Вчера в полуфинальном матче отбора против Уитни Осигве из США она уступила в первой партии – 6:7, но затем встреча была прервана и продолжится сегодня вечером.