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В американском Цинциннати состоялась жеребьёвка турнира категории 1000

06 августа 2025 12:13
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В американском Цинциннати состоялась жеребьевка турнира категории 1000, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Действующая чемпионка этих соревнований первая ракетка планеты из Беларуси – Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет победительница поединка между чешкой Маркетой Вондроушовой и румынкой Жаклин Кристиан. Еще одна наша спортсменка Александра Саснович ведет борьбу за выход в основу через квалификацию. Вчера в полуфинальном матче отбора против Уитни Осигве из США она уступила в первой партии – 6:7, но затем встреча была прервана и продолжится сегодня вечером. 

# Теннис

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