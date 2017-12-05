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Хоккеисты новополоцкого «Химика» разгромили «Беларусь U-20» в отечественной Экстралиге

05 декабря 2017 12:58
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Новости Беларуси. 4 декабря в отечественной Экстралиге состоялась дуэль новополоцкого «Химика» и команды «Беларусь U-20», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Юрия Файкова потерпели довольно чувствительное поражение, пропустив от северян четыре шайбы. Сами же парни из молодежки забросили лишь единожды, случилось это при игре в большинстве. «Химик» ровно половину шайб, к слову, тоже провел, имея на одного игрока больше. Оба раза численное преимущество у хозяев реализовывал Владислав Лоновенко.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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