Хоккеисты новополоцкого «Химика» разгромили «Беларусь U-20» в отечественной Экстралиге

Новости Беларуси. 4 декабря в отечественной Экстралиге состоялась дуэль новополоцкого «Химика» и команды «Беларусь U-20», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Юрия Файкова потерпели довольно чувствительное поражение, пропустив от северян четыре шайбы. Сами же парни из молодежки забросили лишь единожды, случилось это при игре в большинстве. «Химик» ровно половину шайб, к слову, тоже провел, имея на одного игрока больше. Оба раза численное преимущество у хозяев реализовывал Владислав Лоновенко.