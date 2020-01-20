«Уже чувствуешь атмосферу». В Минске завершился турнир «Palova. Snowball 3x3»

Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по баскетболу «Palova. Snowball 3x3», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении двух дней 16 команд (4 женские и 12 мужских) из пяти стран сражались за победу. Причем площадка выбрана непривычная: не спортивный зал, а торговый центр! 19 января состоялись финалы у женщин и у мужчин. За победу у женщин сразились две белорусские команды: «Горизонт» и «Виктория». Сильнее оказались спортсменки из столичной дружины: 11:9.

Дарья Строк, игрок команды «Горизонт»:

Знаете, если бы это было в первый раз, такие соревнования проводились, было бы очень-очень страшно. А так уже не в первый раз на таких соревнованиях, не первый год они проводятся. Уже чувствуешь атмосферу, тут везде свои люди, всех знаешь. Они поддерживают, и очень приятно. Поэтому страх есть, но небольшой.