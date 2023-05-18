Дворец водных видов спорта в Бресте готовится принять II Игры стран СНГ. Побывали там и узнали подробности

Новости Беларуси. Спортивные арены и площадки готовятся принять II Игры стран СНГ. В том числе Дворец водных видов спорта в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 50-метровый бассейн международного уровня, где ежегодно ставятся национальные рекорды, к стартам готов.

Более 10 миллионов посетителей за 12 лет грандиозных побед! Дворец водных видов спорта в Бресте – это спортивный комплекс и центр подготовки белорусских чемпионов. Национальные рекорды на длинной воде – в 50 метров – последние 10 лет фиксировали именно здесь. К рождению новых абсолютных величин Игр стран СНГ готовы.

Ольга Степусь, директор Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта:

Мне бы очень хотелось, чтобы в нашем бассейне были установлены юниорские рекорды, которые признает Международная федерация Word Aquatics. На сегодня система электронного хронометража, которая установлена в центре, функционирует, согласно всем международных стандартам, работает качественно.

Спортсмены из восьми стран уже подтвердили свое участие. В их распоряжении – арена международного уровня со всей инфраструктурой – это дополнительный 25-метровый бассейн, также тренажерный и игровой залы – для сухих тренировок.

Ольга Степусь:

Мы всегда готовы. У нас достаточно сильная команда профессионалов. Внутри объекта создан свой организационный комитет. Мы получаем указания от Министерства спорта и туризма, Белорусской федерации плавания. Спорим, обсуждаем нюансы. Я считаю, что подготовка качественная по срокам и времени.

Сердце комплекса – это бассейны. Четыре чаши – это более 7 500 кубометров воды (для сравнения – это объем сотни слонов). Ежедневно вода проходит несколько этапов очистки. При строительстве комплекса закладывали мировые технологии профессионального обслуживания, которые не потеряли актуальности и сегодня.