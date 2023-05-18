Ценные призы, кубки и медали. В Минске наградили лучших волейболистов республиканских соревнований «Мяч над сеткой»

Новости Беларуси. Награды завоеваны, призы получены. В Минске подвели итоги республиканских соревнований по волейболу «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный проект проходил при непосредственной поддержке Президентского спортивного клуба.

Команды боролись за победу в течение трех дней. Причем каждый играл с каждым. Это сделано для того, чтобы парни и девушки получили максимум соревновательной практики. Конечно, без ошибочных действий на паркете у юных участников старта не обходится. Но этот турнир как раз и призван помогать совершенствовать мастерство. Только вдумайтесь в цифры – проект собрал более 1 700 человек.

Анастасия Карнач, главный специалист по развитию детского спорта Белорусской федерации волейбола:

Мы хотели увеличить массовость наших детей, мы старались внести как можно больше новшества в юные возрасты. Старшие ребята показывают уже большой волейбол, мы стараемся их поддерживать на этих этапах. Мы хотим, чтобы как можно больше детей занималось, шли в спортивные секции и посвящали себя нашему любимому виду спорта.