Уверенная победа. «Юность» обыграла «Гомель» в ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. «Юность» деклассировала «Гомель» в центральном матче игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане не только знаково поквитались за первое поражение в сезоне, но и вплотную приблизились к лидеру.

Ожидаемой серьезной борьбы не получилось. Столичные хоккеисты буквально смяли соперника, причем на его же площадке. Фактором, предопределившим успех в матче, стала игра в неравных составах. Большую часть шайб «Юность» забросила, имея численный перевес.

Начало будущему разгрому положил Тютяев. Далее к его стараниям подключились Лопачук, Стефанович, Кашкар и Ковыршин. И только за 2 минуты до финальной сирены «Гомель» вспомнил, что он лидер турнира и сподобился на гол престижа.

5:1 – более чем уверенная победа «Юности».

Дружина Александра Макрицкого взяла реванш за осечку в сентябре. Теперь отставание столичных хоккеистов от вершины таблицы составляет 3 балла.