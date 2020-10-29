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Уверенная победа. «Юность» обыграла «Гомель» в ЧБ по хоккею

29 октября 2020 21:21
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Новости Беларуси. «Юность» деклассировала «Гомель» в центральном матче игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане не только знаково поквитались за первое поражение в сезоне, но и вплотную приблизились к лидеру.  

Уверенная победа. «Юность» обыграла «Гомель» в ЧБ по хоккею-1

Ожидаемой серьезной борьбы не получилось. Столичные хоккеисты буквально смяли соперника, причем на его же площадке. Фактором, предопределившим успех в матче, стала игра в неравных составах. Большую часть шайб «Юность» забросила, имея численный перевес.   

Уверенная победа. «Юность» обыграла «Гомель» в ЧБ по хоккею-4

Начало будущему разгрому положил Тютяев. Далее к его стараниям подключились Лопачук, Стефанович, Кашкар и Ковыршин. И только за 2 минуты до финальной сирены «Гомель» вспомнил, что он лидер турнира и сподобился на гол престижа.  

5:1 – более чем уверенная победа «Юности».  

Дружина Александра Макрицкого взяла реванш за осечку в сентябре. Теперь отставание столичных хоккеистов от вершины таблицы составляет 3 балла.   

Уверенная победа. «Юность» обыграла «Гомель» в ЧБ по хоккею-7

Следующий игровой тур состоится 31 октября.  

# Хоккей Беларуси # Кирилл Тютяев # Станислав Лопачук # Михаил Стефанович # Всеволод Кашкар # Евгений Ковыршин # Александр Макрицкий # Фотофакт

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