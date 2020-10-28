Тренер ГК «Звезда»: девочки на игру настроились и сражались, до последней минуты играли

Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по гандболу прошли два матча: «Витебчанка» принимала «Березину», а РГУОР-2004 боролся против «Звезды», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для начала посетим Минск, где отношения выясняли команды, чьи составы пестрят фамилиями молодых игроков. Несмотря на то, что сборная 2004 года принимает участие в турнире вне конкурса, к играм девушки подходят с серьезностью взрослых профессиональных спортсменок. Дуэль против студенток для «Звезды» была хорошей возможностью набрать первые очки. Первая половина проходила без явного перевеса в чью-либо сторону: ошибались как одни, так и другие, но впереди на несколько мячей все же были гандболистки «Звезды».

Ко второму тайму номинальные гостьи явно подсобрались и с течением времени их преимущество стало только расти. По итогу, несмотря на все попытки девушек из РГУОРа нагнать соперниц, сделать это не удалось – 33:27 «Звезда» побеждает.