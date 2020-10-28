Тренер ГК «Звезда»: девочки на игру настроились и сражались, до последней минуты играли

Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по гандболу прошли два матча: «Витебчанка» принимала «Березину», а РГУОР-2004 боролся против «Звезды», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по гандболу прошли два матча: «Витебчанка» принимала «Березину», а РГУОР-2004 боролся против «Звезды», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для начала посетим Минск, где отношения выясняли команды, чьи составы пестрят фамилиями молодых игроков. Несмотря на то, что сборная 2004 года принимает участие в турнире вне конкурса, к играм девушки подходят с серьезностью взрослых профессиональных спортсменок. Дуэль против студенток для «Звезды» была хорошей возможностью набрать первые очки. Первая половина проходила без явного перевеса в чью-либо сторону: ошибались как одни, так и другие, но впереди на несколько мячей все же были гандболистки «Звезды».
Ко второму тайму номинальные гостьи явно подсобрались и с течением времени их преимущество стало только расти. По итогу, несмотря на все попытки девушек из РГУОРа нагнать соперниц, сделать это не удалось – 33:27 «Звезда» побеждает.
Тамара Басей, тренер ГК «Звезда»:
Хорошая игра получилась. Две молодые команды, такой же возраст практически – здесь 2002-й, 2004-й. Там 2004-й, ну сборная команда – интересная, боевая, много ошибок, ну и хороших моментов много. Поэтому я очень довольна сегодня девочками, они сыграли хорошо. Настроились девочки хорошо, на игру настроились и сражались, до последней минуты играли девчонки. Наверное, поэтому и получилась такая боевая игра. Они тоже старались. Но немножко у нас поопытнее девочки, чуть-чуть поопытнее, все-таки старшие девочки, которые сегодня сыграли хорошо.
Во втором матче «Витебчанка» не справилась с соседками по таблице «Березиной». На исходе второго тайма счет был 28:19 в пользу приезжей команды.