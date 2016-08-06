Рио-2016. А где же Болт? – Бегун объяснил ленью свое отсутствие на церемонии открытия Олимпиады

Новости Бразилии. Человек-молния, ямайский спортсмен Усэйн Болт рассказал, почему отсутствовал на церемонии открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Его откровение, судя по реакции в соцсетях, расстроило поклонников.



Усэйн Болт:

Я большой ленивый парень, не хотел делать никаких телодвижений вчера.

Накануне легендарный спортсмен говорил, что принял решение не идти на церемонию открытия, потому что хочет сфокусироваться непосредственно на подготовке к соревнованиям. Мол, не хотел отвлекаться на общение с прессой и на просьбы фанатов сфотографироваться.



Ранее Болт заявлял, что Олимпиада в Рио станет для него последней. И он уверен: здесь станет девятикратным олимпийским чемпионом. 29-летний бегун намерен завершить профессиональную карьеру после чемпионата мира – 2017.

Организаторы Олимпиады предполагают, что, учитывая этот факт, трансляции финальных забегов у спринтеров станут самым рейтинговым зрелищем.