Скандальный Рио: Болт, как ты мог?
Новости Бразилии. Девятикратный олимпийский чемпион Усейн Болт оказался в центре скандала. Свое 30-летие и завоеванные на Олимпиаде в Рио медали спортсмен решил отпраздновать в одном бразильском заведении.
После этой вечеринки Болта обвинили в измене невесте. Фотографии бегуна в интимной обстановке с другой женщиной появились на страницах мировых изданий.
Совместные фотографии с Болтом отправила своим друзьям через WhatsApp 20-летняя студентка Джэди Дуарте. Девушка говорит, что получив мировую известность таким образом, просто «умирает со стыда».
«Болт, как ты мог? У тебя же такая красивая невеста», – пишут пользователи социальных сетей. Правда, нашлись и те, кто встал на защиту кумира. Они отмечают: «мы любим Усейна не за его походы по клубам, а его личная жизнь пусть и остается личной».
Прошедшие Игры запомнились миру не только многочисленными спортивными рекордами, но и не меньшим количеством скандальных ситуаций. Последние в какой-то момент вышли на первый план.
Из-за своей выходки в Рио дорогую цену придется заплатить американскому пловцу Райану Лохте. Решение отказаться от сотрудничества со спортсменом приняли производитель одежды и снаряжения для плавания, косметическая компания и даже производитель матрасов. На заправке в Рио-де-Жанейро американские пловцы Гуннар Бенц, Джек Конгер, Джимми Фейген и Райан Лохте сделали все, чтобы их посчитали жертвами ограбления. В эту историю поверил мир, но она оказалась вымыслом. Сотрудники бразильской полиции выяснили, что молодые люди на заправке устроили дебош, выломали дверь в туалет.