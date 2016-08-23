Скандальный Рио: Болт, как ты мог?

Новости Бразилии. Девятикратный олимпийский чемпион Усейн Болт оказался в центре скандала. Свое 30-летие и завоеванные на Олимпиаде в Рио медали спортсмен решил отпраздновать в одном бразильском заведении.

После этой вечеринки Болта обвинили в измене невесте. Фотографии бегуна в интимной обстановке с другой женщиной появились на страницах мировых изданий.