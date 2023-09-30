«Уровень растёт за счёт конкуренции». В столице завершился турнир по бадминтону «Минская осень»

В мужском одиночном разряде равных не было Илье Ларюшину. Он же совместно с Михаилом Макаровым одержал триумф и в парах. В индивидуальных соревнованиях женщин золото завоевала Марьяна Вербицкая. А первую ступень пьедестала в дуэтах у девушек заняли Екатерина Заблоцкая и Софья Яновская. Победы в активе ведущих атлетов. Однако молодежь также сумела показать себя с лучшей стороны.

Владислав Ращупкин, заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона:

Молодая девочка, которой только недавно исполнилось 18 лет, Настя Кичаева играла с нашей чемпионкой Марьяной Вербицкой. Что было приятно, не дрогнула, и результат 17, 13 очков – это не сухое поражение. Я спросил: Настя, как тебе игралось? «Знаете, было не тяжело». Это что значит – это значит, на будущих соревнованиях надо нашим чемпионам действующим держать ухо востро. Кроме того, у молодых спортсменов есть очень хороший стимул. Наш отечественный бадминтон допустили к международным соревнованиям, и уже в следующем году мы планируем участие в чемпионатах Европы U-19 и U-15. И поэтому для них было очень важно зарекомендовать себя на этих соревнованиях.