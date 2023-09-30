Футбол. «Минск» и «Энергетик-БГУ» открыли программу 23-го тура ЧБ

Новости Беларуси. Футболисты «Минска» и «Энергетика-БГУ» открыли программу 23-го тура чемпионата Беларуси. Правда, встреча победителя не выявила, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники обменялись голами в первом тайме. На 20-й минуте Тимофей Мартынов вывел вперед «Минск», совсем скоро Герман Барковский сравнял. Во втором отрезке ни одной из команд не удалось отличиться. Итоговые цифры – 1:1.