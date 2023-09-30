ЧБ по хоккею. «Шахтёр» победил «Лиду». Итоги матчей игрового дня

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею вечером 29 сентября были сыграны очередные матчи. «Витебск» на своем льду принимал оршанский «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостояние выдалось щедрым на шайбы, зрители стали свидетелями 9-ти взятий ворот. В первом отрезке соперники огорчили друг друга по разу, а затем форвард витебской дружины Ахмед Гимбатов исполнил хет-трик. А его партнер по клубу Евгений Соломонов – дубль. Это в некотором роде и предопределило исход встречи. В концовке команды еще раз обменялись голами, в итоге 7:2 в пользу «медведей».

Для «Витебска» эта победа стала девятой в 11-ти матчах нынешнего сезона. Дружина отстает от лидера турнирной таблицы всего на 1 балл.