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ЧБ по хоккею. «Шахтёр» победил «Лиду». Итоги матчей игрового дня

30 сентября 2023 10:05
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею вечером 29 сентября были сыграны очередные матчи. «Витебск» на своем льду принимал оршанский «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по хоккею. «Шахтёр» победил «Лиду». Итоги матчей игрового дня-1

Противостояние выдалось щедрым на шайбы, зрители стали свидетелями 9-ти взятий ворот. В первом отрезке соперники огорчили друг друга по разу, а затем форвард витебской дружины Ахмед Гимбатов исполнил хет-трик. А его партнер по клубу Евгений Соломонов – дубль. Это в некотором роде и предопределило исход встречи. В концовке команды еще раз обменялись голами, в итоге 7:2 в пользу «медведей».

Для «Витебска» эта победа стала девятой в 11-ти матчах нынешнего сезона. Дружина отстает от лидера турнирной таблицы всего на 1 балл.

ЧБ по хоккею. «Шахтёр» победил «Лиду». Итоги матчей игрового дня-4

Полные результаты игрового вечера на ваших экранах. «Шахтер» обыграл «Лиду», а «Могилев» был сильнее «Динамо-Молодечно».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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