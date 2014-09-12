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Уроки для начинающих скейтеров от скейтбордиста Максима Левданского

12 сентября 2014 09:36
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Несмотря на то, что лето уже позади, осень - это не повод начала грусти и депрессии. В эту пору года также можно добавить немного «драйва» и ярких эмоций... Скейтборд в помощь!

Frontside 180 Ollie

1. Перед тем как делать этот трюк вам надо научиться делать Ollie. Трюк состоит из того, что вы прыгаете, а потом поворачиваетесь на 180 градусов в воздухе с бордом.
2. Постановка ног такая же как и когда вы делаете Ollie.
3. Вы делаете Щелчок (смотрите что такое ЩЕЛЧОК в обьяснение как делать Ollie) и в то же время вы начинаете разворачивать свое тело на 180 градусов, одновременно с этим - вы скользите свою ногу вверх,  как когда вы делаете Ollie. Выше тело уже почти что повернулось на 180 градусов. Начинает тянуть ваши ноги за собой тоже на 180 градусов, а ноги стоят на борде который тоже разворачиваеться на 180 градусов.
4. Приземляйтесь с подогнутыми коленями...

 

# Фотофакт # Скейтбординг # Максим Левданский

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