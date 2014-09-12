13 сентября в Минске сразятся сильнейшие бойцы Муай Тай, К-1 и ММА. Турниры такого уровня проводятся впервые в Беларуси.

Евгений Добротворский, заслуженный тренер Республики Беларусь по кикбоксингу, вице-президент Международного профессионального совета единоборств:

Большая работа была проделана. Международный профессиональный совет единоборств подписал контракт, благодаря которому мы смогли собрать сюда лучших бойцов Муай Тай, К-1, ММА. Практически в один день пройдут два супертурнира. Первый турнир - «четверка» с участием нашего «Ахиллеса» - Андрея Герасимчука. Во втором турнире - основная интрига «восьмёрка» бойцов по правилам Муай Тай, которые для того, чтобы встретиться с легендарным Буакхау перешел наш боец Андрей Кулебин. Турнир будет проходить 13 числа. Будет состоять из двух частей. Первый турнир начинается в 14.00 во Дворце спорта и второй турнир - в 19.00. Оба турнира - подарок минчанам к Дню города. Собрались все суперзвёзды. На двух турнирах участвуют в совокупности четырнадцать чемпионов мира.

Нарит, насколько этот турнир глобальный?

Нарит Вонпростерхан, президент ежегодного чемпионата «Top King World Series »:

Этот турнир затрагивает те страны, где есть серьёзные бойцы. Кулебин, Буакхау и другие очень сильные бойцы… Второй этап будет во Франции, в Париже. Там пройдёт 1/8 и тоже соберутся четыре лучших бойца. Эта «четвёрка» и минская встретятся в четвертьфинале в Гонконге. Полуфинал и финал пройдут в Дубае.

Кого из белорусских спортсменов Вы знаете, и с кем бы хотели встретиться на одном турнире?

Буакав Банчамек, многократный чемпион мира и первый в истории двукратный победитель гран-при К-1World MAX:

Я знаю много спортсменов из Беларуси. По поводу выбора с кем драться - мне абсолютно без разницы.

Когда Вы начали заниматься?

Буакав Банчамек, многократный чемпион мира и первый в истории двукратный победитель гран-при К-1World MAX:

В семь лет я начал драться. Это смысл всей моей жизни и мне это нравится. Я постоянно в спорте. Тренируюсь два раза в день: утром и вечером.

Драться начал из-за того, что была необходимость: кто-то обижал на улицах, либо это национальная традиция, национальный вид спорта?

Буакав Банчамек, многократный чемпион мира и первый в истории двукратный победитель гран-при К-1World MAX:

Когда я был маленький, недалеко от моего дома тренировались бойцы. Я постоянно за ними наблюдал. Мне это нравилось. Решил тоже заниматься тайским боксом. А еще - чтобы защищать свою маму.

Насколько приятно ощущать себя «звездой» в совсем еще юном возрасте?

Буакав Банчамек, многократный чемпион мира и первый в истории двукратный победитель гран-при К-1World MAX:

Я очень счастлив быть первым в мире.

Есть ли у Вас какие-то приметы, талисманы?

Буакав Банчамек, многократный чемпион мира и первый в истории двукратный победитель гран-при К-1World MAX:

Все дело в том, что ты делаешь сам с собой. Тренируешься и приходишь к серьезному уровню.