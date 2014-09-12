В День города в Минске пройдет полумарафон «Minsk Half Marafon-2014»

В День города Минска и 70-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков будет посвящено значимое мероприятие: в Минске состоится Минский полумарафон. Принять в нем участие может любой желающий. Пример для подражания - гости студии: главный организатор «Minsk Half Marafon» Сергей Зыков, олимпийский чемпион, победитель и призёр чемпионатов Мира и Европы по гребле Александр Богданович, директор Фонда поддержки и организации Минского международного марафона Валерий Семченко.

Почему полумарафон?

Сергей Зыков, организатор «Минского полумарафона-2014»:

В мире Half марафоны пользуется такой же большой популярностью, как и марафонская дистанция. Проводится даже чемпионат мира по полумарафону. Минск очень долго ждал такого глобального масштабного мероприятия. Он интересен тем, что пройдет в самом центре города: по проспекту Победителй, Машерова. Также мы смогли составить призовой фонд, который будет равен около 30 млн. рублей. Он хорош тем, что доступен практически для каждого желающего. Будет не только дистанция для полумарафонцев - 21 км. Будет дистанция для начинающих бегунов - 4 км. Причем эти 4 км. - не нацелены на время, это так называемый «корпоративный» забег, который набирает в Беларуси масштабы. Можно прийти, получить номер 13 сентября во Дворец спорта с 12.00 до 18.00. Забег - 14 сентября в 11.00 от Дворца спорта.

Какие страны заявили о желании принять участие в марафоне?

Сергей Зыков, организатор «Минского полумарафона-2014»:

Подтвердила участие Литва, Эфиопия, один человек из Южной Кореи… И из России. Несмотря на то, что это только начало, в первый раз, у людей уже есть интерес. Мы работаем над тем, чтобы создать условия для простых людей и для бегунов. На равных. Чтобы им понравилось.

Александр Богданович, олимпийский чемпион, победитель и призёр чемпионатов Мира и Европы по гребле:

Я уже принимал участие в подобном марафоне в Лондоне. Мне понравилось это мероприятие. Там оно было благотворительное. Без взноса никто просто так не мог побежать. Каждый участник должен был внести какой-то взнос в организацию по поддержке тяжелобольных. Они бежали и у них был номер и табличка кому они помогли.

Будут ли детские забеги?

Сергей Зыков, организатор «Минского полумарафона-2014»:

Мы продумаем это. Но детские забеги должны быть обязательно! Это наше будущее!

Александр, Вы замечаете, что интерес к здоровому образу жизни растет?

Александр Богданович, олимпийский чемпион, победитель и призёр чемпионатов Мира и Европы по гребле:

Конечно. Это здорово: заниматься спортом и быть здоровым. И я думаю, что многие люди хотят это делать. Я общаюсь с людьми, которые занимаются спортом и приобщают к этому своих детей и друзей… Может быть, есть люди, которые хотят заняться спортом, начать бегать, но все никак не соберутся. Думаю, что такой марафон - хороший повод задуматься и начать бегать.