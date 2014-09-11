Представители Национальной сборной команды Беларуси по парашютному спорту - Олег Фомин, Анна Боковая, Мария Чёрная в программе «УТРО» на СТВ

В конце августа в Боснии и Герцеговине завершился 33-й чемпионат мира по классическому парашютизму.

173 участника в составе 36 команд из 25 стран. Серьезное соревнование. Но наши белорусы отличились. Герои программы «УТРО» на СТВ - спортсмены Национальной сборной Республики Беларусь по парашютному спорту - двукратный чемпион мира Олег Фомин, многократный призёр чемпионатов мира Анна Боковая, чемпион мира среди юниоров по парашютному спорту - Мария Чёрная.

Олег Фомин, двукратный чемпион мира по парашютному спорту:

В этом году удачно отработали сезон. Я стал чемпионом мира во второй раз. Не буду скрывать, счастлив. Мужская команда тоже неплохо отработала: третье место по групповой точности, и третье место - общекомандное.

Анна Боковая, многократный призёр чемпионатов мира:

Впервые мы заняли второе место в двоеборье. Классический парашютизм включает в себя два упражнения: точность приземления и акробатику.

Мария Чёрная, чемпион мира среди юниоров по парашютному спорту:

Я второй год выступаю на соревнованиях среди юниоров. Они проводятся одновременно со взрослыми.

Олег Фомин, двукратный чемпион мира по парашютному спорту:

Все выступают отдельно. Женская команда. Мужская. Для юниоров. У них личное участие. Нет команд. По два человека от страны. На чемпионате мира у нас есть упражнение «групповая точность приземления». Пять человек от команды. У кого из команды лучшая точность приземления. Человек приземляется, худший результат из каждой команды выбрасывается.

Ради чего идут в этот вид спорта: острые ощущения или сплоченность?

Анна Боковая, многократный призёр чемпионатов мира:

Первый раз хотелось прыгнуть ради острых ощущений. Это что-то необычное. С парашютом прыгают очень не многие люди.

Присутствует ли в вашей жизни страх?

Олег Фомин, двукратный чемпион мира по парашютному спорту:

Когда изначально приходишь в экстремальный вид спорта, поначалу страх есть. Мне нравится то, что у нас очень хорошо готовят молодёжь, которая в дальнейшем занимает на чемпионатах очень даже неплохие места.