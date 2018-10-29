Удастся ли ХК «Динамо-Минск» прервать полосу неудач? Анализируем, что мешает белорусскому хоккею стать результативным

Новости Беларуси. Камень преткновения в белорусском спорте традиционно детско-юношеский хоккей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Попробуем сосредоточиться на другом: можно ли примирить интересы «Динамо» и Федерации?

Корреспондент СТВ Наталья Федорцова попробовала отыскать секрет гармонии в белорусском хоккее и, восстановив события недели, поразмышляла просто о сложном.

Наталья Федорцова, СТВ:

Аксиома любого вида спорта – он существует ради болельщиков. Разумеется, каждый болельщик ждет от своей команды результатов. Однако результативного белорусского хоккея фанаты не видят уже давно ни в в «Динамо», ни в сборной. Задача каждой из команд – выход в плей-офф чемпионата мира и КХЛ. Чтобы достичь этого, «Динамо» нужны сильные легионеры, за мастеровитой игрой которых, к слову, и приходят болельщики на арену, и тренерский штаб, который жаждет мгновенных результатов. В свою очередь, национальной сборной нужны свои воспитанники, а также тренерский штаб, который может воспитать молодых хоккеистов.

Как видим, цель у команд одна, а вот задачи и способы их достижения разные. Возможно ли сделать так, чтобы сборная и «Динамо» делали одно и то же? Председатель Федерации хоккея Геннадий Савилов считает, что возможно, даже несмотря на то, что чем больше зришь в корень проблемы, тем больше различий между сборной и «зубрами» всплывает. По версии Геннадия Геннадьевича, общая управленческая структура «Динамо» и Федерации – это то, что может спасти белорусский хоккей.

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Это рабочий план, который будет нацелен на то, чтобы в хоккее было единство управления. Нацелен на то, чтобы вся общественность, руководство страны, зрители, все – причастные и непричастные – понимали, у кого можно спросить за результаты национальной команды, за результаты детского хоккея, за результаты «Динамо».

И если смотреть на результат сборной еще рано, ведь после провала национальной команды на мире, кроме изменений в тренерском штабе ничего не произошло, то к результатам минского «Динамо» вопросов очень много. «Зубры» в этом сезоне вершат историю. На этой неделе подопечные Горди Дуайера, проиграв «Авангарду», установили антирекорд – 10 поражений подряд. Дмитрий Басков стал новым гендиректором ХК «Динамо-Минск». 4 факта о специалисте А несколькими днями ранее генеральный директор «Динамо» Анатолий Курилец покинул свой пост.

Но то ли это изменение, которого так просили болельщики «зубров»? В любом случае, смена генерального директора – событие не менее важное, чем отставка главного тренера. Ведь ключевую роль в формировании состава, определению политики клуба играет именно генеральный директор. За историю минского «Динамо» их было немало, и к действиям каждого из них у болельщиков было много вопросов. Удастся ли избежать их новому генеральному директору «зубров» Дмитрию Баскову? Не могут договориться между собой и хоккейные авторитеты страны. Геннадий Савилов и Михаил Захаров затеяли заочный спор. Дело дошло до того, что минская «Юность» заговорила о желании подать в суд на Федерацию.

А причина тому – заявление Геннадия Геннадьевича о том, что в Беларуси невозможно создать сильный чемпионат. Уже переходя на личности, школа «красно-синих» в последнее десятилетие не выпускает в хоккейный мир толковых игроков. Да и не только она.