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Участвуют около 400 юных спортсменов. Спартакиада по лёгкой атлетике стартовала в Минске

07 июля 2022 17:22
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Новости Беларуси. В Минске стартовала спартакиада училищ олимпийского резерва по легкой атлетике. Она проводится на базе Республиканского училища олимпийского резерва и центра олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участвуют около 400 юных спортсменов. Спартакиада по лёгкой атлетике стартовала в Минске-1

В соревнованиях принимают участие около 400 юных спортсменов. Они представляют 11 училищ олимпийского резерва. Юные легкоатлеты соревнуются в трех возрастных категориях. В подобном формате спартакиада проводится впервые.

Участвуют около 400 юных спортсменов. Спартакиада по лёгкой атлетике стартовала в Минске-4

Сергей Борисенко, заместитель директора Республиканского училища олимпийского резерва:
В первую очередь, дети нацелены на то, чтобы показать себя в существующей обстановке, когда минимизированы какие-то выезды, но они, по крайней мере, могут видеть своих соперников на республиканском уровне. Также хочу отметить, что на открытии на сегодняшний момент находится очень много тренеров государственных, которые уже присматривают будущее поколение, резерв для национальных сборных команд по легкой атлетике по каким-то видам спорта. Дети, конечно, тоже сами определяются в дальнейшем, потому что чем больше у них выездов, соревнований, тем больше у них стимула заниматься дальше.

# Легкая атлетика # Сергей Борисенко # Фотофакт

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