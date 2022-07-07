Александр Богданович переизбран председателем Федерации хоккея Беларуси

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Мне очень приятно, что меня поддержали на конференции, как и в прошлом году. Это значит, что мы делали все правильно и в правильном направлении. В следующем 4-летии также планируем развивать и уделять большое внимание детскому хоккею, потому что это основа нашего спорта, это основа государства – чтобы каждый мог позволить заниматься хоккеем и спортом в целом. Также будем уделять внимание спортивному резерву, женскому хоккею. И мы в 4-летку входим с новым проектом – НХЛ. То есть мы закрываем всю цепочку развития нашего белорусского хоккеиста. Все уровни уже задействованы, и хоккей Беларуси получит полное развитие.