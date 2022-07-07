Александр Богданович переизбран председателем Федерации хоккея Беларуси

Новости Беларуси. 7 июля 2022 года прошла отчетно-выборная конференция Федерации хоккея Беларуси, на которой руководство представило отчет о проделанной работе в различных сферах деятельности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 7 июля 2022 года прошла отчетно-выборная конференция Федерации хоккея Беларуси, на которой руководство представило отчет о проделанной работе в различных сферах деятельности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Также на конференции делегаты путем голосования переизбрали Александра Богдановича на 4-летний срок. Он является председателем Федерации с 9 октября 2021 года. Тогда он был избран на этот пост на внеочередной конференции.
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Мне очень приятно, что меня поддержали на конференции, как и в прошлом году. Это значит, что мы делали все правильно и в правильном направлении. В следующем 4-летии также планируем развивать и уделять большое внимание детскому хоккею, потому что это основа нашего спорта, это основа государства – чтобы каждый мог позволить заниматься хоккеем и спортом в целом. Также будем уделять внимание спортивному резерву, женскому хоккею. И мы в 4-летку входим с новым проектом – НХЛ. То есть мы закрываем всю цепочку развития нашего белорусского хоккеиста. Все уровни уже задействованы, и хоккей Беларуси получит полное развитие.