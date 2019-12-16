Участники молодёжного ЧМ по хоккею о Минске: «Чувствую себя здесь, как дома»

Новости Беларуси. Минск прощается с молодёжным чемпионатом мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная интрига соревнований разрешилась накануне. Единственная путёвка в элиту мирового хоккея достаётся команде Австрии. В решающем матче австрийцы довольно легко разобрались со словенцами.

А вот матч белорусов и датчан уже ничего не решал. Участники турнира, болельщики увозят из Беларуси яркие впечатления и сувениры. И в один голос отмечают: организация соревнований в Минске, как всегда, порадовала высочайшим уровнем. Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»

Тимо Никль, защитник молодежной сборной Австрии по хоккею:

Я впервые в Беларуси, чувствую себя здесь, как дома. К сожалению, не удалось долго погулять по городу. В целом Минск очень понравился, отличный город и атмосфера везде дружелюбная.

Понтус Финстад, нападающий молодежной сборной Норвегии по хоккею:

Я никогда не был в Беларуси. Хорошая арена, все достойно организовано. Очень рад быть в вашей стране.