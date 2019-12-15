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Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»

15 декабря 2019 19:52
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Новости Беларуси. Беларусь принимала чемпионат мира среди молодежных сборных в первом дивизионе. Диспозиция проста – шесть претендентов на единственную путевку в элиту, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Каждый играет с каждым.

Белорусы были в числе фаворитов. Во-первых, старт домашний. Следовательно, знакомая площадка и лучшие условия. Во-вторых, все вызванные заокеанские игроки приехали. А это значит, что мы в кои то веки получили весьма боеспособный коллектив. Плюс победа в Бобруйске на «Турнире 4-х» вселяла оптимизм.

Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»-1

Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»-3

Только вот соперники настраивались не менее мотивированно. К последнему туру команды подошли при следующей закрутке – при определенных обстоятельствах стать первой могли три сборные, в том числе и наша.

Корреспондент Наталья Федорцова расскажет, чем все закончилось.

Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»-6

Наталья Федорцова, корреспондент:
Их было всего шесть: Беларусь, Латвия, Норвегия, Дания, Словения и Австрия. Но только одна из них получила заветную путевку в элитный дивизион чемпионата мира.

По оценкам экспертов, Беларусь, Латвия и Дания должны были стать лидерами турнира. Но эта команда удивила всех. В них никто не верил, даже они сами. И им удалось гораздо больше. Они играли практически при пустых трибунах, но им удалось проиграть лишь в одном матче – нашей команде. Сборная Австрии – победитель чемпионата мира.

Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»-9

Марко Певаль, главный тренер молодежной сборной Австрии по хоккею:
Мы не были уверены, что выиграем турнир и выйдем в элитный дивизион. Но мы точно знали, что можем обыграть любого соперника. И все же эта победа – какое-то сумасшествие! У меня просто нет слов. Мы знали, что этот матч будет непростым, но прежде всего психологически. Словения – хорошая команда. Мы по-настоящему нервничали вначале и две шайбы, заброшенные нами, немного успокоили наших игроков. В любом случае, все позади.

«Первая игра со сборной Беларуси была самой сложной»

Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»-12

Тимо Никль, защитник молодежной сборной Австрии по хоккею:
Это был невероятный матч! Одна из лучших игр в нашем исполнении. Мы знаем, как нам следует играть. Мы рады, что выиграли! Непередаваемые эмоции! Наверное, первая игра со сборной Беларуси была самой сложной: они играли дома, фанаты гнали игроков вперед.

Все пять встреч были сложными для нашей команды. Но мы были вместе, стояли друг за друга. Мы были хорошим коллективом.

Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»-15

Пауль Хубер, нападающий молодежной сборной Австрии по хоккею:
Это самые лучшие ощущения, какие только могут быть – выиграть чемпионат мира, будучи единой командой, с самыми замечательными исполнителями. Мы показали, что можем быть лучшими.

Первую встречу против Беларуси мы провели очень хорошо, пусть и уступили. Честно, не верили, что выйдем в элиту. Главной задачей было остаться в этой группе. Но мы отлично провели следующие четыре матча и выиграли чемпионат в первом дивизионе.

Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»-18

Наталья Федорцова:
«Чижовка-Арена» не стала для нашей команды счастливой. Сборная Беларуси хотела выйти в элиту, но сделать этого не смогла.

Везет, как говорится, сильнейшему. На исправление ошибок у сборных есть целый год.

Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»-21

# Хоккей Беларуси # Наталья Федорцова # Марко Певаль # Тимо Никль # Фотофакт

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