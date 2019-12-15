Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»

Новости Беларуси. Беларусь принимала чемпионат мира среди молодежных сборных в первом дивизионе. Диспозиция проста – шесть претендентов на единственную путевку в элиту, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Каждый играет с каждым. Белорусы были в числе фаворитов. Во-первых, старт домашний. Следовательно, знакомая площадка и лучшие условия. Во-вторых, все вызванные заокеанские игроки приехали. А это значит, что мы в кои то веки получили весьма боеспособный коллектив. Плюс победа в Бобруйске на «Турнире 4-х» вселяла оптимизм.

Только вот соперники настраивались не менее мотивированно. К последнему туру команды подошли при следующей закрутке – при определенных обстоятельствах стать первой могли три сборные, в том числе и наша. Корреспондент Наталья Федорцова расскажет, чем все закончилось.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Их было всего шесть: Беларусь, Латвия, Норвегия, Дания, Словения и Австрия. Но только одна из них получила заветную путевку в элитный дивизион чемпионата мира. По оценкам экспертов, Беларусь, Латвия и Дания должны были стать лидерами турнира. Но эта команда удивила всех. В них никто не верил, даже они сами. И им удалось гораздо больше. Они играли практически при пустых трибунах, но им удалось проиграть лишь в одном матче – нашей команде. Сборная Австрии – победитель чемпионата мира.

Марко Певаль, главный тренер молодежной сборной Австрии по хоккею:

Мы не были уверены, что выиграем турнир и выйдем в элитный дивизион. Но мы точно знали, что можем обыграть любого соперника. И все же эта победа – какое-то сумасшествие! У меня просто нет слов. Мы знали, что этот матч будет непростым, но прежде всего психологически. Словения – хорошая команда. Мы по-настоящему нервничали вначале и две шайбы, заброшенные нами, немного успокоили наших игроков. В любом случае, все позади. «Первая игра со сборной Беларуси была самой сложной»

Тимо Никль, защитник молодежной сборной Австрии по хоккею:

Это был невероятный матч! Одна из лучших игр в нашем исполнении. Мы знаем, как нам следует играть. Мы рады, что выиграли! Непередаваемые эмоции! Наверное, первая игра со сборной Беларуси была самой сложной: они играли дома, фанаты гнали игроков вперед. Все пять встреч были сложными для нашей команды. Но мы были вместе, стояли друг за друга. Мы были хорошим коллективом.

Пауль Хубер, нападающий молодежной сборной Австрии по хоккею:

Это самые лучшие ощущения, какие только могут быть – выиграть чемпионат мира, будучи единой командой, с самыми замечательными исполнителями. Мы показали, что можем быть лучшими. Первую встречу против Беларуси мы провели очень хорошо, пусть и уступили. Честно, не верили, что выйдем в элиту. Главной задачей было остаться в этой группе. Но мы отлично провели следующие четыре матча и выиграли чемпионат в первом дивизионе.