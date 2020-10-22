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Участник турнира по бадминтону в Минске: «Очень сильно стараюсь показывать результаты»

22 октября 2020 15:21
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Новости Беларуси. В столице стартовал традиционный турнир по бадминтону «Минская осень», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В соревнованиях принимают участие мужчины, женщины, юноши и девушки – всего около 80 человек. Среди них много гомельчан и представителей Минска.  

Участник турнира по бадминтону в Минске: «Очень сильно стараюсь показывать результаты»-1

К слову, этот старт долгожданный для многих спортсменов, ведь официальные соревнования – чемпионат страны – были более полугода назад.  

Участник турнира по бадминтону в Минске: «Очень сильно стараюсь показывать результаты»-4

Александр Александрович, участник турнира:  
Смотрят, кого будут брать в сборную, и вот поэтому я очень сильно стараюсь показывать результаты, чтобы мою кандидатуру рассматривали на попадание в сборную.  

Участник турнира по бадминтону в Минске: «Очень сильно стараюсь показывать результаты»-7

Победители и призеры в одиночном разряде будут определены в субботу, 24 октября.  

# Белорусские спортсмены # Александр Александрович # Фотофакт

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