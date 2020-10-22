Участник турнира по бадминтону в Минске: «Очень сильно стараюсь показывать результаты»

Новости Беларуси. В столице стартовал традиционный турнир по бадминтону «Минская осень», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие мужчины, женщины, юноши и девушки – всего около 80 человек. Среди них много гомельчан и представителей Минска.

К слову, этот старт долгожданный для многих спортсменов, ведь официальные соревнования – чемпионат страны – были более полугода назад.

Александр Александрович, участник турнира:

Смотрят, кого будут брать в сборную, и вот поэтому я очень сильно стараюсь показывать результаты, чтобы мою кандидатуру рассматривали на попадание в сборную.