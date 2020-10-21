Виктория Азаренко вышла в ¼ турнира в Остраве

Новости Беларуси. Уверенная победа после тяжелого начала. Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в чешской Остраве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Имея высокий номер посева, белоруска пропустила стадию первого круга и начала сразу с 1/8. Соперницей нашей теннисистки стала Барбора Крейчикова. Стартовую партию Азаренко неожиданно крупно проиграла – 2:6, но затем нашла свою игру и с таким же счетом сет чешке вернула.

По ходу второй партии Крейчикова упустила массу брейк-пойнтов и на третий сет собраться уже не смогла.