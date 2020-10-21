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Виктория Азаренко вышла в ¼ турнира в Остраве

21 октября 2020 19:48
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Новости Беларуси. Уверенная победа после тяжелого начала. Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в чешской Остраве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко вышла в ¼ турнира в Остраве-1

Имея высокий номер посева, белоруска пропустила стадию первого круга и начала сразу с 1/8. Соперницей нашей теннисистки стала Барбора Крейчикова. Стартовую партию Азаренко неожиданно крупно проиграла – 2:6, но затем нашла свою игру и с таким же счетом сет чешке вернула.

По ходу второй партии Крейчикова упустила массу брейк-пойнтов и на третий сет собраться уже не смогла.

Виктория Азаренко вышла в ¼ турнира в Остраве-4

В итоге борьбы в концовке не получилось. Белоруска сильнее – 6:1.

В четвертьфинале Азаренко сыграет с победительницей пары Каролина Мухова – Элизе Мертенс.

# Теннис # Виктория Азаренко # Барбора Крейчикова # Каролина Мухова # Элизе Мертенс # Фотофакт

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