Они уже не просто бьют по мячу и бегают, а думают. Как проходит турнир юных футболистов «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. Турнир «Кожаный мяч» выходит на финишную прямую, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В эти дни в разных городах определяются чемпионы областей, которым вскоре предстоит защищать цвета своего региона на республиканском уровне.

Так, лучшие коллективы Минской обрасти собрались в Несвиже. Регламент незамысловат и понятен каждому – пять претендентов и только один счастливый билет. Чтобы сильнейший был выявлен максимально объективно, игры проводятся по круговой системе. К тому же, это дополнительная соревновательная практика.

Не стоит забывать, что в «Кожаном мяче» участвуют не профессиональные исполнители, а ребята, для которых футбол – всего лишь хобби. Данный старт – это отличная возможность заявить о себе в полный голос.

Дмитрий Рыжиков, директор физкультурно-оздоровительного центра Несвижского района: У нас будут судьи из футбольного клуба «Городея», тренеры. Они будут наблюдать вместе с нами. Заметив какой-то самородок, будем забирать в спортивную школу, чтобы выросла в будущем у нас звезда белорусского футбола.

В Гомеле турнир уже завершен. Чемпионом среди мальчиков 2010-2011-х годов рождения стала команда из Лельчицкого района. Сложный путь парни прошли на одном дыхании. Вначале – все победы в своей подгруппе, а затем и в стыковом противостоянии.

Все те, кто не обзавелся медалями, получили колоссальный опыт и мотивацию на будущие свершения.

Виталий Носко, тренер команды Наровлянского района:

Они начинают думать, размышлять по-другому – не просто бить по мячу и бежать, а думать, играть в футбол мышлением, своим умом. Это то же самое, как в математике думать о решении каких-то заданий.

На этой неделе будут выявлены победители в брестских областных и минских городских соревнованиях.