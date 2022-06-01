«У нас есть огромные перспективы». Белорусские паралимпийцы взяли 5 медалей на турнире в Уфе

Среди победителей оказались и представители нашей страны. Главный женский старт в категории «Б» стал исключительно белорусским. Пальму первенства оспаривали Анастасия Костюкова и Кристина Феклистова. С явным преимуществом победила Костюкова – 15:4. Всего наша команда добавила в свою медальную копилку 5 наград, 3 из них оказались высшей пробы.

Сергей Красневский, старший тренер национальной команды по инваспорту:

До этого команда нигде не выступала по известным нам причинам. Выступление команды считаю хорошим. У нас есть огромные перспективы и, как говорится, желание. У нас сейчас будет сбор с российской сборной. Поэтому я думаю, что мы здесь еще наберемся какого-то опыта и будем готовиться к следующим соревнованиям, которые будут проходить в октябре, это – летние Игры паралимпийцев в Сочи.