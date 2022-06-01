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«У нас есть огромные перспективы». Белорусские паралимпийцы взяли 5 медалей на турнире в Уфе

01 июня 2022 21:21
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В Уфе завершился первый международный турнир по фехтованию среди паралимпийцев под девизом «Мы вместе. Спорт». В заключительный день соревнований участники определяли сильнейших в четырех финалах в сабле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«У нас есть огромные перспективы». Белорусские паралимпийцы взяли 5 медалей на турнире в Уфе-1

Среди победителей оказались и представители нашей страны. Главный женский старт в категории «Б» стал исключительно белорусским. Пальму первенства оспаривали Анастасия Костюкова и Кристина Феклистова. С явным преимуществом победила Костюкова – 15:4. Всего наша команда добавила в свою медальную копилку 5 наград, 3 из них оказались высшей пробы.

«У нас есть огромные перспективы». Белорусские паралимпийцы взяли 5 медалей на турнире в Уфе-4

Сергей Красневский, старший тренер национальной команды по инваспорту:
До этого команда нигде не выступала по известным нам причинам. Выступление команды считаю хорошим. У нас есть огромные перспективы и, как говорится, желание. У нас сейчас будет сбор с российской сборной. Поэтому я думаю, что мы здесь еще наберемся какого-то опыта и будем готовиться к следующим соревнованиям, которые будут проходить в октябре, это – летние Игры паралимпийцев в Сочи.

# Спортивные соревнования # Сергей Красневский # Анастасия Костюкова # Кристина Феклистова # Фотофакт

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