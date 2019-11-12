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У Министерства спорта и туризма Беларуси появился свой флаг

12 ноября 2019 09:05
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Новости Беларуси. Министерство спорта и туризма Беларуси обзавелось геральдическими символами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Торжественная церемония вручения флага прошла в Минске в обновленном Дворце шахмат и шашек.

У Министерства спорта и туризма Беларуси появился свой флаг-1

Помимо флага, официально утвержден и спортивный нагрудный знак «За развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь». Под аплодисменты зрителей знамя получил Сергей Ковальчук. Флаг будет выставляться на всех спортивных мероприятиях.

У Министерства спорта и туризма Беларуси появился свой флаг-4

У Министерства спорта и туризма Беларуси появился свой флаг-6

У Министерства спорта и туризма Беларуси появился свой флаг-8

У Министерства спорта и туризма Беларуси появился свой флаг-10

# Министерство спорта и туризма Республики Беларусь # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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