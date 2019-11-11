«Надо работать». Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Ислочью» на чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Накануне прошли заключительные матчи 28-го тура «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Здесь мог досрочно определиться чемпион. Для этого должны были сойтись 2 условия – или победа Бреста, или поражение БАТЭ.

«Динамо» играло первым и свой пункт не выполнило. Более чем достойную конкуренцию гостям из города над Бугом оказала «Ислочь». И хотя хозяева пропустили первыми – отличился Милевский – они нашли в себе силы восстановить паритет. Забил Макась.

Более того, команда из Минского района имела все шансы даже на победу, ведь с 72-й минуты играла в большинстве. Но цифры на табло больше не менялись. Ничья – 1:1.