Михаил Мархель о предстоящих выездных матчах: «Многое будет решать дисциплина»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу собралась на очередной учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ноябре нашу дружину ожидают 2 международных выездных матча.
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу собралась на очередной учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ноябре нашу дружину ожидают 2 международных выездных матча.
В четверг в рамках квалификации к Евро–2020 мы сразимся с немцами. А спустя 2 дня подопечные Михаила Мархеля проведут товарищеский поединок с черногорцами.
В выездной состав включены 23 футболиста. Наибольшее представительство от БАТЭ – 7 человек. Лидер чемпионата – брестское «Динамо» делегировало 6 игроков. Сбор в Минске продлится до 14 ноября.
Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
В этой игре очень многое будет решать дисциплина, как мы будем вести игру, что буем позволять, чего не будем позволять. Всю игру обороняться, мы прекрасно понимаем, будет очень тяжело, надо выходить в атаку, отодвигать игру от своих ворот. Мы это будем стремиться наработать на тренировках и постараемся продемонстрировать в игре.
Немного таких матчей у наших ребят за плечами, я имею в виду большинства, но свою роль должны сыграть ребята, которые это прошли уже.
Мархель о матче сборной Беларуси с Германией: «Каждый уважающий себя футболист хочет сыграть в такой игре»