Прямой эфир

Михаил Мархель о предстоящих выездных матчах: «Многое будет решать дисциплина»

11 ноября 2019 20:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу собралась на очередной учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ноябре нашу дружину ожидают 2 международных выездных матча.

Михаил Мархель о предстоящих выездных матчах: «Многое будет решать дисциплина»-1

В четверг в рамках квалификации к Евро–2020 мы сразимся с немцами. А спустя 2 дня подопечные Михаила Мархеля проведут товарищеский поединок с черногорцами.

В выездной состав включены 23 футболиста. Наибольшее представительство от БАТЭ – 7 человек. Лидер чемпионата – брестское «Динамо» делегировало 6 игроков. Сбор в Минске продлится до 14 ноября.

Михаил Мархель о предстоящих выездных матчах: «Многое будет решать дисциплина»-4

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
В этой игре очень многое будет решать дисциплина, как мы будем вести игру, что буем позволять, чего не будем позволять. Всю игру обороняться, мы прекрасно понимаем, будет очень тяжело, надо выходить в атаку, отодвигать игру от своих ворот. Мы это будем стремиться наработать на тренировках и постараемся продемонстрировать в игре.

Немного таких матчей у наших ребят за плечами, я имею в виду большинства, но свою роль должны сыграть ребята, которые это прошли уже.

Мархель о матче сборной Беларуси с Германией: «Каждый уважающий себя футболист хочет сыграть в такой игре»

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мархель о матче сборной Беларуси с Германией: «Каждый уважающий себя футболист хочет сыграть в такой игре»
11 ноября 2019 14:09

Мархель о матче сборной Беларуси с Германией: «Каждый уважающий себя футболист хочет сыграть в такой игре»

Александр Глеб о допинг-скандалах: «Федерации других стран пытаются устранить сильнейших спортсменов»
11 ноября 2019 12:44

Александр Глеб о допинг-скандалах: «Федерации других стран пытаются устранить сильнейших спортсменов»

Александр Глеб: «Я абсолютно скромно живу»
11 ноября 2019 11:42

Александр Глеб: «Я абсолютно скромно живу»