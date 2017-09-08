Объявлен конкурс на создание музыкальных композиций, которые прозвучат на открытии закрытии II Евроигр в Минске

Новости Беларуси. Более 11 тысяч участников будет аккредитовано на II Европейские игры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К масштабному спортивному форуму в Беларуси уже вовсю идет подготовка. Несмотря на то, что белорусская столица сегодня располагает хорошей спортивной инфраструктурой, сделать предстоит ещё очень много. В сентябре 2017 года в Минск с инспекцией приедет представительная делегация Европейского Олимпийского комитета, чтобы дать оценку работе, которая ведется в эти дни в стране.