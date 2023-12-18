Стал известен победитель чемпионата Беларуси по Dota 2

Киберспорт в Беларуси есть, киберспорту в Беларуси быть. В этом уверены устроители и участники финала чемпионата страны по Dota 2, организатором которого выступила компания А1 при поддержке Белорусской ассоциации компьютерного спорта. Игроки прошли многоступенчатый уровень отбора, чтобы побороться за солидный призовой фонд, который составлял 20 тысяч рублей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Умело бегать пальцами по клавиатуре, виртуозно владеть мышкой, а еще планировать, думать и мгновенно реагировать. Словами тяжело объяснить, что такое киберспорт. Более того, многие люди игры за компьютером воспринимают лишь как хобби. Но это не так. Киберспорт в мире – давно состоявшаяся индустрия. Беларусь тоже делает шаг в будущее. Помогает в этом А1. Компания несколько лет развивает любительский и полупрофессиональный гейминг, чтобы вывести его на профессиональный уровень. Из разрозненного и клубного специалисты формируют единую и сплоченную команду единомышленников. Цель благородная – стать официально признанным видом спорта. Это позволит быть по-настоящему массовым явлением.

Маргарита Захаревич, начальник управления развития и продвижения медиабизнеса компании «А1»:

Для А1 важно внедрять современные технологии в разные сферы жизни людей. И киберспорт – это одна из них. Мы видим в этом потенциал. Потому что все больше любителей, профессиональных спортсменов интересуются. И это один из способов продвижения бренда А1 как инновационного, технологичного. Мы стремимся вовлечь активную аудиторию, молодежное поколение, которым не все равно, как развивается киберспорт, которые являются нашими единомышленниками. Для того, чтобы в будущем они стали нашей целевой аудиторией. И мы очень ценим их вклад.