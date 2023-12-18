В Минске проходит Кубок по стоклеточным шашкам

В соревнованиях принимают участие 11 команд, в каждой – по три человека. Состав смешанный – в группе значится как минимум одна женщина. Отметим, ранее здесь уже прошел Кубок шашек-64. Боролись за трофеи рекордные 19 команд со всех областей. Причем коллективы состояли из четырех человек любых возрастов. Самой младшей участнице было 15 лет, самому старшему – 83. Чемпионами стали представители Гродненской области.

Виталий Ворушило, главный судья Кубка Беларуси по шашкам-100: Когда мы в детстве начинаем играть, мы, естественно, играем в эти шашки. Многие не знают, что существуют шашки-100. Игры немножко разные, скажем так. Там разные стратегии и немного другие правила. Основное – бить большинство. Если есть выбор: побить одну шашку или две, то надо бить две, хоть это, возможно, для вас будет плохо.

Эти турниры является традиционными и замыкают соревновательный год. Для участников это не просто возможность получить соревновательную практику, но и попасть в национальную команду.

Игорь Михальченко, участник Кубка Беларуси по шашкам-100 (Гродненская область):

Цель – сыграть хорошо. Когда играешь хорошо, то команду берут на целый год. Надо дать результат, чтобы на следующий год опять попасть в команду. Минимальная цель – попасть в тройку на чемпионате мира и Европы.