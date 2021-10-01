«Мешков Брест» третий раз проиграл в Лиге чемпионов, уступив «Пику»

Новости Беларуси. Мешковцы в минусе. В третьей игре Лиги чемпионов брестчане так и не смогли переломить ход проигрышной серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Мешковцы в минусе. В третьей игре Лиги чемпионов брестчане так и не смогли переломить ход проигрышной серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
30 сентября в Брест пожаловал чемпион Венгрии «Пик». Со старта БГК отпустил соперника на два очка и принял роль догоняющего. Конечно, у хозяев был шанс подобраться на расстояние одного мяча, однако они им не воспользовались и проиграли 30-минутку, -4. Этого запаса гостям было достаточно, чтобы контролировать ход второй половины игры. А брестчанам не хватало сил и резерва, чтобы вернуться в борьбу.
Итог поединка – 25:28. 13 октября мешковцы на выезде встретятся с датским «Ольборгом», который после трех туров имеет в своем активе две победы и одно поражение. Групповой этап завершится 9 марта 2022 года, после две лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал. В прошлом сезоне «Мешков Брест» впервые в истории пробился в четвертьфинал.