«Мешков Брест» третий раз проиграл в Лиге чемпионов, уступив «Пику»

30 сентября в Брест пожаловал чемпион Венгрии «Пик». Со старта БГК отпустил соперника на два очка и принял роль догоняющего. Конечно, у хозяев был шанс подобраться на расстояние одного мяча, однако они им не воспользовались и проиграли 30-минутку, -4. Этого запаса гостям было достаточно, чтобы контролировать ход второй половины игры. А брестчанам не хватало сил и резерва, чтобы вернуться в борьбу.