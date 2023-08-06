Тяжелоатлет Геннадий Лаптев завоевал золото на II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. По итогам первого дня состязаний сборная Беларуси показала достойный результат: в нашей копилке было 14 наград, две из которых высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день пройдет в 10-ти видах спорта, разыгрываются 36 комплектов наград.

6 августа с самого утра спортсмены включились в борьбу. И первую победу уже празднуют болельщики в Гродно. Золото стране принес наш тяжелоатлет Геннадий Лаптев. В категории 61 килограмм он поднял вес в 286 килограммов и стал абсолютным чемпионом. Поздравляем нашего штангиста с победой!

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