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Тяжелоатлет Геннадий Лаптев завоевал золото на II Играх стран СНГ

06 августа 2023 10:25
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Новости Беларуси. По итогам первого дня состязаний сборная Беларуси показала достойный результат: в нашей копилке было 14 наград, две из которых высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день пройдет в 10-ти видах спорта, разыгрываются 36 комплектов наград.

Тяжелоатлет Геннадий Лаптев завоевал золото на II Играх стран СНГ-1

6 августа с самого утра спортсмены включились в борьбу. И первую победу уже празднуют болельщики в Гродно. Золото стране принес наш тяжелоатлет Геннадий Лаптев. В категории 61 килограмм он поднял вес в 286 килограммов и стал абсолютным чемпионом. Поздравляем нашего штангиста с победой!

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# Игры стран СНГ # Геннадий Лаптев # Фотофакт

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